Lille, Uğurcan Çakır için devreye girdi!

Trabzonspor'un yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır için Lille devrede...



Yusuf Yazıcı'yı daha önce 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Fransız ekibi, sezon sonunda bu kez Uğurcan konusunda Bordo-Mavililer'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.



Milli oyuncularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'i de kadrosunda bulunduran ve Ligue 1'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Lille, yaz döneminde kalecisi Mike Maignan'ı Milan'a satmayı planlıyor. Maignan'ın yerine gündemdeki isimlerden biri ise Uğurcan.



Fransız basını, Türk oyunculardan müthiş katkı alan Lille'in, Uğurcan Çakır'ın transferini ciddi şekilde değerlendirmeye aldığını yazdı.



Bordo-Mavililer, Liverpool, İnter, Roma, Rennes gibi kulüplerin gündeminde bulunan Uğurcan Çakır'ın transferinden 30 milyon Euro gelir bekliyor.



