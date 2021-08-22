Lille hocasından Burak Yılmaz açıklaması

Lille'de ilk sezonunda kaptanlık yapan ve şampiyonluğun mimarlarında Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceğine ilişkin teknik direktör Jocelyn Gourvennec Saint-Etienne maçı sonrası açıklamada bulundu.



Gourvennec açıklamasına Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler söyleyerek başlarken, "Burak düzenli olarak verim sağlayan bir futbolcu. Takım için önemi ortada. Harika bir profesyonel ve hücum liderimiz. Takımın ona ihtiyacı var. Tam kollektif bir oyuncu. Bu maçta bir kez daha gösterdi." değerlendirmesini yaptı.



"HER ŞEYE İZİN VERİLEBİLİR"



Gourvennec açıklamasında Burak Yılmaz'ın eski hocası Galtier'in takımı Nice'e gideceğine ilişkin sorulara yanıt vererek, "Burak ile yaptığımız görüşmeler açık ve net. Ayrılmayacağını söyledi. Transfer döneminin sonlarına gelinirken her şeye izin verilebiliyor, bunu biliyoruz ve bu benim kontrolümde değil" açıklamasını yaptı.



GALTIER'İN BURAK YILMAZ SÖZLERİ



Gourvennec'in açıklamalarından, Nice ile ilgili gelişmelerin varlığı kesinlik kazanırken teknik direktör Galtier'in son açıklamaları akıllara geldi. Galtier Burak Yılmaz ile ilgili "Burak Yılmaz ile ilgili çok şey okuyorum. İyi bir oyuncu beni arayıp, benimle çalışmak istediğini söylerse, ben pozitif bir reaksiyon veririm. Bu kadar basit." açıklamasını yaparak transferin ilk kıvılcımını çıkarmıştı.



