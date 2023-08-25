Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, devam eden takas talebi üzerine Trail Blazers hakkında konuşmayı reddetti.



Blazers'ta geçirdiği 11 yılın ardından Lillard, artık organizasyon veya yöneticileriyle olan ilişkisi hakkında açıkça konuşmamayı tercih etti.



Lillard aktif olarak takımdan ayrılmaya çalıştığı süreçte, bu konudaki düşüncelerinin değişmediğine dair açık bir mesaj gönderdi:



"Blazers hakkında konuşmayacağım. Onlara sevgim ve saygım sonsuz, fakat bir şey söylemeyeceğim."



Dame ayrıca takas talebinde bulunduğunu tekrar doğrularken, Portland ile arasında geçen son diyaloğun ayrıntıları hakkında daha fazla yorum yapmayı da reddetti:



"Trail Blazers hakkında konuşmamayı tercih ediyorum sadece."



Lillard, Miami Heat'e takas edilmek üzerine yaptığı kamuya açık yorumlar nedeniyle bu yaz NBA tarafından uyarılmıştı. Lig ofisine göre Lillard, gitmeyi tercih ettiği ekiplerin listesini yalnızca tek takımla sınırlandırarak yetkisini aşmış ve Blazers'a takas piyasasında üzerinde çalışabilecek neredeyse hiçbir şey bırakmamıştı.



O andan sonra Lillard, takas talebi üzerine konuşmayı bırakmıştı.



