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Lewandowski için kapıyı kilitlediler!..

Bayern Münih CEO'su Karl Heinz Rummenigge, adı Real Madrid ile anılan Robert Lewandowski'yi kesinlikle göndermeyeceklerini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lewandowski için kapıyı kilitlediler!..
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31 Temmuz 2018 21:41
Bayern Münih CEO'su Karl Heinz Rummenigge, Robert Lewandowski'nin transferiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Rummenigge, Lewa'nın "kesinlikle" gitmeyeceğini söylerken; "Lewandowski'yi satmayı düşünmüyoruz. 100 milyon euro teklif de gelse, 150 milyon euro teklif de gelse, en iyi oyuncularımız takımda kalacak. Bayern Münih, başka kulüplere benzemez" ifadelerini kullandı.

LEWANDOWSKI REAL MADRID'E SICAK BAKIYOR

Real Madrid'in transfer listesinde yer aldığı kaydedilen Robert Lewandowski'nin de İspanyol ekibine gitmek istediği kaydediliyordu.

2014 yazında Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e bonservissiz olarak transfer olan Lewandowksi, Bundesliga'da oynadığı 257 maçta 180 gol atıp 51 asist yaptı.



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