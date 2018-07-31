Lewandowski için kapıyı kilitlediler!..

LEWANDOWSKI REAL MADRID'E SICAK BAKIYOR

CEO'sui'nin transferiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.Rummenigge, Lewa'nın "kesinlikle" gitmeyeceğini söylerken; "" ifadelerini kullandı.Real Madrid'in transfer listesinde yer aldığı kaydedilen Robert Lewandowski'nin de İspanyol ekibine gitmek istediği kaydediliyordu.2014 yazında Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e bonservissiz olarak transfer olan Lewandowksi, Bundesliga'da oynadığı 257 maçta 180 gol atıp 51 asist yaptı.