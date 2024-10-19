Leverkusen, Frankfurt engelini 2 golle aştı!

Almanya Bundesliga 7. hafta maçında Bayer Leverkusen, sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Leverkusen, Frankfurt engelini 2 golle aştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2024 18:38
Almanya Bundesliga 7. hafta maçında Bayer Leverkusen, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. BayArena'da oynanan maçı Leverkusen 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Andrich, 72. dakikada Victor Boniface kaydetti. Frankfurt'un tek golünü 16. dakikada penaltıdan Marmoush attı.

Leverkusen'de Victor Boniface, 9. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Xabi Alonso'nun öğrencileri 2 maç sonra galip geldi. Frankfurt ise üst üste 2. puan kaybını yaşadı.

Leverkusen bu galibiyetle puanını 14'e çıkardı. Frankfurt ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, Bremen deplasmanına gidecek. Frankfurt ise Union Berlin'i ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery