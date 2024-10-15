Leonard hazırlık maçlarında yok, sezon açılışı durumu belirsiz

LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın dizindeki sakatlık nedeniyle takımın hazırlık maçlarını kaçıracağı ve sezon açılışında oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Leonard hazırlık maçlarında yok, sezon açılışı durumu belirsiz
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15 Ekim 2024 11:42
LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın dizindeki sakatlık nedeniyle takımın hazırlık maçlarını kaçıracağı ve sezon açılışında oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğu bildirildi.

Koç Tyronn Lue , Leonard'ın dizindeki sakatlığın iyileşmesi için takımın sezon öncesi hazırlık maçlarında oynamayacağını söyledi.

ESPN'den Ohm Youngmisuk, Leonard'ın ayrıca Clippers'ın 23 Ekim'de Phoenix Suns'a karşı oynayacağı normal sezon açılış maçında oynayıp oynamayacağının da belirsiz olduğunu ekledi.

Geçtiğimiz yaz 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sakatlıkları sebebiyle çekilmiş olan Leonard, Clippers'ın önceki sezonun playofflarında Dallas Mavericks'e karşı ilk turda kaybettiği altı maçtan sadece ikisinde oynayabilmişti.

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