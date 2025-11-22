Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Lens ile Strasbourg karşı karşıya geldi. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens 1-0 kazandı.
Lens'e galibiyeti getiren golü 69. dakikada Pierre Ganiou kaydetti.
Strasbourg'ta Valentin Barco, 77. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Son 3 maçını kazanan Lens, 28 puan ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Strasbourg ise son 5 maçta 3. yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı.
