Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Lens ile Monaco karşı karşıya geldi. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens 3-0'lık skorla kazandı.



Lens'e galibiyeti getiren golleri 9 ve 16. dakikalarda Lois Openda, 56. dakikada ise Adrien Thomasson kaydetti.



Geçen haftaki PSG mağlubiyetinin yarasını saran Lens, puanını 66'ya çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Monaco ise 4 maçın ardından kaybetti ve 61 puanda kaldı.



Lens, gelecek hafta Toulouse'a konuk olacak. Monaco ise evinde Montpellier'i ağırlayacak.





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