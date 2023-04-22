Lens, Monaco'yu sürklase etti

Lens, Monaco'yu 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lens, Monaco'yu sürklase etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2023 23:55
Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Lens ile Monaco karşı karşıya geldi. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens 3-0'lık skorla kazandı.

Lens'e galibiyeti getiren golleri 9 ve 16. dakikalarda Lois Openda, 56. dakikada ise Adrien Thomasson kaydetti.

Geçen haftaki PSG mağlubiyetinin yarasını saran Lens, puanını 66'ya çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Monaco ise 4 maçın ardından kaybetti ve 61 puanda kaldı.

Lens, gelecek hafta Toulouse'a konuk olacak. Monaco ise evinde Montpellier'i ağırlayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery