Leipzig'ten sürpriz: Erik ten Hag

Marco Rose ile yollarını ayırmak isteyen Leipzig, teknik direktörlük görevi için Erik ten Hag'ı düşünüyor. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Leipzig'ten sürpriz: Erik ten Hag
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04 Aralık 2024 20:57
Marco Rose ile yollarını ayırmak isteyen Leipzig, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Sky DE'de yer alan habere göre; Marco Rose ile yollarını ayırmak isteyen Leipzig, teknik direktörlük görevi için Erik ten Hag'ı düşünüyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçı da kaybeden Leipzig'in teknik direktör değişikliğine karar verdiği belirtildi.

Rose ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alman ekibi, Hollandalı çalıştırıcı ile kısa süre içinde temasa geçecek.

Erik ten Hag, Manchester United'daki kötü sonuçların ardından 28 Ekim'de görevine son verilmişti.

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