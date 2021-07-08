Leipzig'ten Alexander Sörloth açıklaması

Trabzonspor'un yeniden kadrosuna katmak istediği Alexander Sörloth'ta önemli bir gelişme yaşandı. RB Leipzig kulübü, Andre Silva'yı renklerine bağlayarak kadrosunu yeni bir santrforla güçlendirirken, Teknik Direktör Jesse Marsch da takımdaki geleceği tartışma konusu olan Sörloth ile ilgili ilk açıklamasını yaptı.



Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Alman ekibinin deneyimli çalıştırıcısı, Norveçli golcüden övgü dolu sözlerle bahsetti. Marsch, "Sörloth ile uzun ve iyi bir konuşma gerçekleştirdim. Sörloth harika bir futbolcu ve süper bir çocuk. Geçen sezonun onun için kolay olmadığının ve bir ritim yakalamakta güçlük çektiğinin farkındayım. Önümüzdeki günler ve haftalar bize bu konuda neler olacağını gösterecek. Adil bir değerlendirme yapmak gerek. Onunla çalışmalı ve onu daha iyi tanımalıyım" dedi.



Jesse Marsch'ın antrenmanlardaki performansını gördükten sonra Sörloth'la ilgili kararını vereceği öğrenildi. Marsch, golcü oyuncunun kiralanması yönünde karar verirse, Trabzonspor transferi sonuçlandırmak için düğmeye basacak. ABD'li teknik adamın, Sörloth'la ilgili düşüncesi olumlu olursa bordo-mavililerin şansı bir hayli azalacak.



