Leicester City, Evans'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, savunma oyuncusu Jonny Evans'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Kuzey İrlandalı oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Leicester City'nin 2018 yılında West Bromwich Albion'dan transfer ettiği Evans, takımıyla 89 maça çıktı ve 3 gol attı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Kuzey İrlandalı oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Leicester City'nin 2018 yılında West Bromwich Albion'dan transfer ettiği Evans, takımıyla 89 maça çıktı ve 3 gol attı.