Leganes sahasında ilk galibiyetini aldı

La Liga ikinci hafta maçında Leganes ile Las Palmas karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Leganes 2-1 kazandı.
Leganes'e galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Juan Diaz ve 85. dakikada Enric Franquesa kaydetti. Las Palmas'ın tek golü 90+3'te Sandro Ramirez ile geldi.
Leganes'te Daniel Raba, 54. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Leganes, ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaptı. Las Palmas ise 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Leganes, Real Valladolid deplasmanına gidecek. Las Palmas, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.
Leganes'e galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Juan Diaz ve 85. dakikada Enric Franquesa kaydetti. Las Palmas'ın tek golü 90+3'te Sandro Ramirez ile geldi.
Leganes'te Daniel Raba, 54. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Leganes, ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaptı. Las Palmas ise 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Leganes, Real Valladolid deplasmanına gidecek. Las Palmas, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU