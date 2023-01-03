Leeds United, Maximilian Wöber'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Salzburg'da forma giyen Maximilian Wöber'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; leedsunited.com
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Leeds United, Maximilian Wöber'i kadrosuna kattı
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03 Ocak 2023 17:35
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, savunma oyuncusu Maximilian Wöber'i kadrosuna kattı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 24 yaşındaki stoperle 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Avusturyalı futbolcu, yeni takımında 39 numaralı formayı giyecek.

Ligde 16 puanla 14. sırada yer alan Leeds United, 16 maçta 29 gol yedi.

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