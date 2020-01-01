LeBron'dan Maxey'ye özel Draft tebriği!: "Philly iyi bir oyuncu aldı!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Philadelphia 76ers'ın 21'inci sıradan Draft ettiği Tyrese Maxey'yi tebrik etti.



Genç guard, 2020 NBA Draftı'nda 21'inci sırada 76ers'a gitti ve LeBron, kendisine tebriğini ve desteğini sundu.



Maxey, 2020 Draft sınıfında gözardı edilen oyuncularda biriydi. Kentucky Üniversitesi'nde forma giydiği 31 maçta Maxey, 14.0 sayı, 3.2 asist ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



En büyük zayıf noktalarından biri olarak üçlük atışları gösterilen Maxey, sezonda yalnızca %29 isabetle oynamıştı. Lakin bu zayıf noktanın yanında iyi bir hıza, boyuna göre iyi bir kulaç uzunluğuna sahip olan Maxey, ayrıca üretken bir oyun kurucu olarak da göze çarptı.



Birçok NBA oyuncusu Maxey'nin olduğu yere gelmesine yardım etmişti. LeBron James ve Ben Simmons gibi NBA oyuncuları, kendisinin NBA Draftı için hazırlandığı süre boyunca onunla antrenman yapmışlardı.



LeBron, Maxey'i seçildiği için Twitter'da şu şekilde tebrik etti:



"Tebrikler küçük kardeşim! Seninle gurur duyuyorum evlat. Çalışma devam ediyor! Philly kesinlikle iyi bir oyuncu aldı!"



