Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LeBron'dan Maxey'ye özel Draft tebriği!: "Philly iyi bir oyuncu aldı!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Philadelphia 76ers'ın 21'inci sıradan Draft ettiği Tyrese Maxey'yi tebrik etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Philadelphia 76ers'ın 21'inci sıradan Draft ettiği Tyrese Maxey'yi tebrik etti.

Genç guard, 2020 NBA Draftı'nda 21'inci sırada 76ers'a gitti ve LeBron, kendisine tebriğini ve desteğini sundu.

Maxey, 2020 Draft sınıfında gözardı edilen oyuncularda biriydi. Kentucky Üniversitesi'nde forma giydiği 31 maçta Maxey, 14.0 sayı, 3.2 asist ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

En büyük zayıf noktalarından biri olarak üçlük atışları gösterilen Maxey, sezonda yalnızca %29 isabetle oynamıştı. Lakin bu zayıf noktanın yanında iyi bir hıza, boyuna göre iyi bir kulaç uzunluğuna sahip olan Maxey, ayrıca üretken bir oyun kurucu olarak da göze çarptı.

Birçok NBA oyuncusu Maxey'nin olduğu yere gelmesine yardım etmişti. LeBron James ve Ben Simmons gibi NBA oyuncuları, kendisinin NBA Draftı için hazırlandığı süre boyunca onunla antrenman yapmışlardı.

LeBron, Maxey'i seçildiği için Twitter'da şu şekilde tebrik etti:

"Tebrikler küçük kardeşim! Seninle gurur duyuyorum evlat. Çalışma devam ediyor! Philly kesinlikle iyi bir oyuncu aldı!"


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal