Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA tarihinin sayı rekorunu kırdığı maçın biletinin açık artırma değerinin 5 bin doları aşabileceği bildirildi.



Heritage Auctions'ın, James'in 7 Şubat'ta Oklahoma City Thunder'a karşı oynadığı ve Kareem Abdul-Jabbar'ın 38.387 sayısını geçerek tüm zamanların sayı rekorunu kırdığı karşılaşmanın 92 dolar değerinde olan biletini bu hafta açık artırmaya koyduğu belirtildi.



Müzayede evindeki uzmanlar, biletin 5.000 doların üzerinde bir fiyata satılabileceğini öne sürdü.



Abdul-Jabbar'ın sayı rekoru, James'in Thunder'a karşı 38 sayılık performansıyla kırılmadan önce yaklaşık 40 yıl zirvede kalmıştı.



