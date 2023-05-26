Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in, playofflarda tendon yırtığıyla oynadığı iddia edildi.



Sakatlığı Şubat ayında geçirmiş olan James'in, bu yırtık iyileşmeden parkelere döndüğü bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, 'The Pat McAfee Show' isimli programda LeBron'un playofflar sırasında ayağındaki yırtık tendona rağmen oynadığını ve yaz aylarında bir operasyon geçirebileceğini açıkladı:



"Sezonun son birkaç ayında, ayağında ameliyat gerektirebilecek bir tendon yırtığıyla oynamıştı. Bana bu sakatlığı yeniden değerlendirmeye aldığı söylendi. İyileşmesi iki ay kadar sürebilecek bir ameliyat olması oldukça muhtemel."



Lakers yıldızı, Şubat ayı sonlarında sağ ayağından geçirdiği bu sakatlık sebebiyle 1 ay parkelerden uzak kalmıştı. Playofflar boyunca sakatlık raporunda 'sağ ayak ağrısı' olduğu kaydedilmiş olsa da, LeBron bu sebeple hiçbir maçı kaçırmamıştı.



Takımı Pazartesi günü kaybetmesine ve Denver Nuggets tarafından playofflardan süpürülmesine rağmen, James 47 dakika forma giyerek 31'i ilk yarıda olmak üzere toplam 40 sayı atmıştı.



