Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, efsane oyuncu Kareem Abdul-Jabbar'ın 38.387 sayısını geride bırakarak NBA tarihinin en skorer oyuncusu olmayı başardı.



James, bu sabaha karşı Lakers'ın Crypto.com Arena'da Oklahoma City Thunder'a karşı 130-133 mağlup olduğu karşılaşmanın üçüncü çeyreğinin bitimine 10.9 saniye kala, Abdul-Jabbar'ın 39 yıllık rekorunu geride bıraktı. James, rekoru Kenrich Williams'ın üzerinden bulduğu fadeaway şuttaki isabetle kırmış oldu.



James, geride bıraktığımız Ocak ayını maç başına 34.0 sayı ortalamayla kapatarak, son birkaç haftada rekoru kırma çabasını hızlandırmıştı.



LeBron, sezonda 30.0 sayı, 8.5 ribaund ve 7.1 asist ortalamalarına sahip.



