LeBron, Ingraham'in çifte standart içeren ifadesine tepki gösterdi!

Fox News sunucusu Laura Ingraham, NFL oyuncusu Drew Brees'in Colin Kaepernick'in polis vahşeti için protesto yapması hakkındaki yorumlarını destekleyince, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in tepkisiyle karşılaştı.



Ingraham, 2018'de LeBron ve Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant ABD başkanı Donald Trump'ı eleştirdiğinde "çenenizi kapayın ve oyununuza bakın" şeklinde konuşmuştu.



Lakin Ingraham'in "siz topunuzu oynayın" duruşu, Brees için aynı olmamıştı. Ingraham, "O da bir insan, fikrini beyan edebilir." ifadesini kullanmıştı.



Bu çifte standardı ve tutarsızlığı gören LeBron, Twitter'dan tepkisini şöyle gösterdi:



"Protestoların neden sürdüğünü ve neden böyle davrandığımızı anlamadıysanız, işte tam olarak bu davranıştan ötürü! Daha basitçe anlatabilir miydik acaba? Ve destekçilerime sesleniyorum, merak etmeyin. Değişimi görene kadar durmayacağım."



Brees, sözleri için ağır bir şekilde eleştirildmişti ve NFL dünyasından özür dilediği bir video yayınlamıştı.



Ingraham ise geçmişte ırkçı yorumlar yapmasıyla biliniyordu ve reklamverenleri, kendisini programına verdikleri destekleri geri çekmekle tehdit etmişlerdi.



