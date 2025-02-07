Lazio'dan Beşiktaş için transfer açıklaması

Lazio'dan, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Luca Pellegrini için resmi açıklama geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sözcü'de yer alan habere göre; Kara Kartal, Lazio'nun sezon başında Juventus'tan kiraladığı Luca Pellegrini için görüşmelere başladı. Beşiktaş, Pellegrini'yi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, İtalya'da transfer penceresinin kapanmasının ardından basının karşısına çıktı ve Pellegrini - Beşiktaş sorusuna cevap verdi.
"Pellegrini'nin Beşiktaş'a gitmesi ihtimaller dahilinde mi?" şeklinde gelen soruya Fabiani, "Bu son derece karmaşık bir operasyon. Pellegrini'nin Juventus'a gitmesi ve Juventus'un da onu satması gerekecek. Zor bir çözüm. Resmi olarak herhangi bir talebimiz olmadı, eğer bir ilgi varsa bile resmi olarak hiçbir teklif almadık." cevabını verdi.
JUVENTUS, 22.8 MİLYON EURO ÖDEDİ
Roma altyapısından yetişen ve Juventus'un 2019 yazında 22.8 milyon euro'ya transfer ettiği Pellegrini, 2020 yazından bu yana Genoa, Frankfurt ve Ocak 2023'ten bu yana Lazio kulüplerinde kiralık olarak forma giydi.
Luca Pellegrini, bu sezon 14'ü lig 7'si Avrupa olmak üzere 21 maçta 1011 dakika süre aldı ve 3 asist yaptı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Kara Kartal, Lazio'nun sezon başında Juventus'tan kiraladığı Luca Pellegrini için görüşmelere başladı. Beşiktaş, Pellegrini'yi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, İtalya'da transfer penceresinin kapanmasının ardından basının karşısına çıktı ve Pellegrini - Beşiktaş sorusuna cevap verdi.
"Pellegrini'nin Beşiktaş'a gitmesi ihtimaller dahilinde mi?" şeklinde gelen soruya Fabiani, "Bu son derece karmaşık bir operasyon. Pellegrini'nin Juventus'a gitmesi ve Juventus'un da onu satması gerekecek. Zor bir çözüm. Resmi olarak herhangi bir talebimiz olmadı, eğer bir ilgi varsa bile resmi olarak hiçbir teklif almadık." cevabını verdi.
JUVENTUS, 22.8 MİLYON EURO ÖDEDİ
Roma altyapısından yetişen ve Juventus'un 2019 yazında 22.8 milyon euro'ya transfer ettiği Pellegrini, 2020 yazından bu yana Genoa, Frankfurt ve Ocak 2023'ten bu yana Lazio kulüplerinde kiralık olarak forma giydi.
Luca Pellegrini, bu sezon 14'ü lig 7'si Avrupa olmak üzere 21 maçta 1011 dakika süre aldı ve 3 asist yaptı.