Lazar Markovic, Türkiye'ye geri döndü!

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Sırp kanat oyuncusu Lazar Markovic, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
Abone Ol
Lazar Markovic, Türkiye'ye geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2022 17:48
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Sırp futbolcu Lazar Markovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sırbistan temsilcisi Partizan'da forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Lazar Markovic'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ