Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in Sacramento Kings takasına "çok uygun olarak baktığı" iddia edildi.



The Athletic'ten Sam Amick, LaVine'in "Sacramento hamlesine çok uygun olarak baktığını" kaleme aldı.



LaVine'in menajeri Rich Paul'un Amick ile temasa geçtiği ve Bulls'un son takas gününden önce kendisine yeni bir takım bulmak için bir araya geldiği LaVine için "Los Angeles Lakers ya da hiç" düşüncesini yalanladığı bildirildi:



"Ortada tek bir takım yok. Zach için belirli bir hedefim yok. Zach ve ailesi için en iyi olanı istiyorum. Profesyonel sporcu olan adamınızın, ister Chicago'da ister başka bir yerde, oyunu mutlu bir şekilde oynamasını istersiniz."



NBC Sports Chicago, geçtiğimiz hafta LaVine hakkında "8 Şubat'tan sonra Bulls'ta kalacağı yönünde makul bir senaryo var" şeklinde bir iddiada bulunmuştu.





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