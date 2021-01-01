LaVar: "Jordan oğluma ne diyebilir? En son ne zaman yüzük aldı?"

Charlotte Hornets'in yıldızı LaMelo Ball'un meşhur babası LaVar Ball, oğlunun "asla" takım sahibi Michael Jordan'dan tavsiye istemediğini söyledi.



LaMelo ve MJ'nin iyi bir ilişkileri olduğu ve Melo'nun Jordan'a 'Unc' şeklinde seslendiği söylense de, LaVar'ın ifadesine göre ikili hiç basketbol hakkında konuşmuyor.



HoopsView ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda LaVar, oğlunun, altı NBA şampiyonluğu ve kazandığı sayısız ödül ile tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak kabul edilen patronundan tavsiye istediğine dair iddiaları reddetti.



LaVar, Jordan'ın uzun süredir şampiyonluk kazanmadığından ötürü, sözlerinin Melo için faydasız olduğunu açıkladı:



"Michael Jordan'dan ne sıklıkla mı tavsiye alıyor? Asla! Ona ne tavsiye verecek? En son ne zaman şampiyon olmuş? Oyun artık değişti. Ona ne anlatacak?"



Hornets, Doğu Konferansı'nda 15-13'lük derece ile sekizinci sırada yer alıyor.



