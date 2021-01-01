Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LaVar: "Jordan oğluma ne diyebilir? En son ne zaman yüzük aldı?"

Charlotte Hornets'in yıldızı LaMelo Ball'un meşhur babası LaVar Ball, oğlunun "asla" takım sahibi Michael Jordan'dan tavsiye istemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets'in yıldızı LaMelo Ball'un meşhur babası LaVar Ball, oğlunun "asla" takım sahibi Michael Jordan'dan tavsiye istemediğini söyledi.

LaMelo ve MJ'nin iyi bir ilişkileri olduğu ve Melo'nun Jordan'a 'Unc' şeklinde seslendiği söylense de, LaVar'ın ifadesine göre ikili hiç basketbol hakkında konuşmuyor.

HoopsView ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda LaVar, oğlunun, altı NBA şampiyonluğu ve kazandığı sayısız ödül ile tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak kabul edilen patronundan tavsiye istediğine dair iddiaları reddetti.

LaVar, Jordan'ın uzun süredir şampiyonluk kazanmadığından ötürü, sözlerinin Melo için faydasız olduğunu açıkladı:

"Michael Jordan'dan ne sıklıkla mı tavsiye alıyor? Asla! Ona ne tavsiye verecek? En son ne zaman şampiyon olmuş? Oyun artık değişti. Ona ne anlatacak?"

Hornets, Doğu Konferansı'nda 15-13'lük derece ile sekizinci sırada yer alıyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal