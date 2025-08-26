26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Lakers, olası LeBron takasında Butler veya Kuminga'ya sıcak bakmıyor

Los Angeles Lakers, olası bir LeBron James takasında Jimmy Butler veya Jonathan Kuminga'yı kadrosuna katmayı düşünmüyor.

calendar 26 Ağustos 2025 13:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lakers, olası LeBron takasında Butler veya Kuminga'ya sıcak bakmıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers, olası bir LeBron James takasında Jimmy Butler veya Jonathan Kuminga'yı kadrosuna katmayı düşünmüyor.

Lakers Daily'nin haberine göre, Golden State Warriors, James için çeşitli senaryoları daha önce araştırdı.

Ancak James'in no-trade hakkını kullanmadan bu tür bir hamle gerçekleşmesi mümkün değil. 40 yaşındaki süper yıldız, gelecek sezon kontratının son yılında 52,6 milyon dolar kazanacak.


Warriors'ın maaş dengelemesi için Butler'ı göndermesi gerekecek olsa da, Lakers'ın Butler'a ilgisi bulunmuyor. Benzer şekilde Kuminga da Lakers'ın hedefinde değil. Kuminga'nın sınırlı serbest oyuncu statüsünde olmasına rağmen sign-and-trade senaryoları da Los Angeles cephesinde karşılık bulmuş değil.

James, 2018'de Lakers'a katıldı ve 2020'de takımı şampiyonluğa taşıdı. 2023'te konferans finali gören Lakers, geçtiğimiz sezonu James'in 24,4 sayı, 7,8 ribaund ve 8,2 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Butler, Golden State formasıyla geçtiğimiz sezon 30 maçta 17,9 sayı, 5,5 ribaund ve 5,9 asist ortalamaları yakaladı. Kuminga ise 47 maçta 15,3 sayı ve 4,6 ribaund ile oynadı. Lakers'ın bu oyunculara ilgisizliği, LeBron'un Warriors'a gitme ihtimalini oldukça düşük kılıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.