Los Angeles Lakers, olası bir LeBron James takasında Jimmy Butler veya Jonathan Kuminga'yı kadrosuna katmayı düşünmüyor.Lakers Daily'nin haberine göre, Golden State Warriors, James için çeşitli senaryoları daha önce araştırdı.Ancak James'in no-trade hakkını kullanmadan bu tür bir hamle gerçekleşmesi mümkün değil. 40 yaşındaki süper yıldız, gelecek sezon kontratının son yılında 52,6 milyon dolar kazanacak.Warriors'ın maaş dengelemesi için Butler'ı göndermesi gerekecek olsa da, Lakers'ın Butler'a ilgisi bulunmuyor. Benzer şekilde Kuminga da Lakers'ın hedefinde değil. Kuminga'nın sınırlı serbest oyuncu statüsünde olmasına rağmen sign-and-trade senaryoları da Los Angeles cephesinde karşılık bulmuş değil.James, 2018'de Lakers'a katıldı ve 2020'de takımı şampiyonluğa taşıdı. 2023'te konferans finali gören Lakers, geçtiğimiz sezonu James'in 24,4 sayı, 7,8 ribaund ve 8,2 asist ortalamalarıyla tamamladı.Butler, Golden State formasıyla geçtiğimiz sezon 30 maçta 17,9 sayı, 5,5 ribaund ve 5,9 asist ortalamaları yakaladı. Kuminga ise 47 maçta 15,3 sayı ve 4,6 ribaund ile oynadı. Lakers'ın bu oyunculara ilgisizliği, LeBron'un Warriors'a gitme ihtimalini oldukça düşük kılıyor.