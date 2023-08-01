Lakers, Hayes'in AD ile ilk beşte "önemli bir rol" üstlenmesini bekliyor

Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Jaxson Hayes'in ilk beşte başlayıp Anthony Davis'in yanında "önemli bir rol" oynayabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lakers, Hayes'in AD ile ilk beşte 'önemli bir rol' üstlenmesini bekliyor
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01 Ağustos 2023 12:24
Son güncelleme 01 Ağustos 2023 12:25
Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Jaxson Hayes'in ilk beşte başlayıp Anthony Davis'in yanında "önemli bir rol" oynayabileceği iddia edildi.

Hayes, New Orleans Pelicans ile oynadığı dönemde çok süre alamamış olsa da, Lakers ile iki yıllık bir anlaşma imzalaması sonrası bu durumun önümüzdeki sezon değişmesi bekleniyor.

The Athletic'ten Jovan Buha, LA ekibinin Hayes'in "Davis'li iki uzunlu kadroda ilk beş başlayıp önemli bir rol oynayabileceğinden emin." olduğunu açıkladı.

Buha, Los Angeles'ın Davis, LeBron James, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt ve Taurean Prince ile "normal sezonda en az 20 dakika oynamayı hak eden beş oyuncusu" olduğu için forvet rotasyonunun oldukça kalabalık olduğuna dikkat çekse de, Hayes'in yerinin garantili olduğunu belirtti.

2019 NBA Draftı'nda sekizinci sıradan seçilmiş olan Hayes, Pelicans'ta geçirdiği dört yıl boyunca beklenen etkiyi yaratmayı başaramamıştı.

23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giymiş ve yalnızca 5.0 sayı ve 2.8 ribaund ortalamaları yakalarken, kariyerinin en kötüsü olan %55.1'lik şut yüzdesiyle oynamıştı. Hayes, kariyerinde oynadığı 241 maçta 7.5 sayı ve 4.0 ribaund ortalamalarına sahip.

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