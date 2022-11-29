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La Liga ile olan 'Dostluk Turnuvası' başlıyor

Fenerbahçe ile Galatasaray'ında yer aldığı 'Dostluk Turnuvası' 30 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçı ile başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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La Liga ile olan 'Dostluk Turnuvası' başlıyor
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29 Kasım 2022 13:16
Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği ve Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı Dostluk Turnuvası 30 Kasım Çarşamba günü başlayacak.

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Rayo Vallecano'yu konuk edeceği maçla başlayacak turnuvanın programı şöyle:

30 Kasım Çarşamba:

20.00 Fenerbahçe-Rayo Vallecano (Ülker)

3 Aralık Cumartesi:

16.00 Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef)

19.00 Fenerbahçe-Villarreal (Ülker)

6 Aralık Salı:

20.00 Galatasaray-Villareal (Nef)

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