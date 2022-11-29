La Liga ile olan 'Dostluk Turnuvası' başlıyor

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği ve Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı Dostluk Turnuvası 30 Kasım Çarşamba günü başlayacak.



Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Rayo Vallecano'yu konuk edeceği maçla başlayacak turnuvanın programı şöyle:



30 Kasım Çarşamba:



20.00 Fenerbahçe-Rayo Vallecano (Ülker)



3 Aralık Cumartesi:



16.00 Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef)



19.00 Fenerbahçe-Villarreal (Ülker)



6 Aralık Salı:



20.00 Galatasaray-Villareal (Nef)





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