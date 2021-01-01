Kyrie, Celtics taraftarlarının tepkileriyle ilgili: "Bir sorunum yok"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, Nets'in Boston Celtics'e karşı oynadığı playoff ilk turunun 3. maçı sonrasında, Celtics taraftarlarından gelen tepkilerle "bir sorunu olmadığını" söyledi.



Irving, Nets ve Celtics arasındaki serinin dün geceki 3. maçında, TD Garden'a geri dönüşünde yüksek sesle yuhalanmıştı.



Kyrie'ye maç sonrası bu tepkiler hakkında soru sorulduğunda, 29 yaşındaki oyuncu bunun basketbolla sınırlı kalmasından ötürü bir sorun görmediğini açıkladı:



"Basketbol bu. Hayatımda buna benzer birçok ortamda bulundum. Basketbolun doğası içinde kaldığı ve ekstra bir şey olmadığı sürece, bu konuyla ilgili bir problemim yok."



Irving ayrıca, kapalı salon kalabalığı için KOVID-19 kısıtlamalarının kaldırılacak olmasıyla Celtics'in, Pazar günkü 4. maçta tam seyirci kapasiteye sahip olmasının beklenmesiyle ilgili, şu açıklamaları yaptı:



"Pazar günü daha büyük bir kalabalık bekliyoruz. Bu ortamın nasıl olacağını görmek için harika bir başlangıç oldu. Olacakları dört gözle bekliyorum."



Nets, Doğu Konferansı yarı finallerine yükselmek için iki galibiyete daha ihtiyaç duyduğu için, Pazar günkü 4. maçta tekrar kazanmayı umuyor.



