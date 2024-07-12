Philadelphia 76ers'ın tecrübeli oyuncusu Kyle Lowry'nin, tek yıllık sözleşmeyle 76ers'ta kaldığı bildirildi.



Lowry, Instagram hesabından bir yıllık sözleşmeyle 76ers'ta kalacağını duyurdu.



Lowry'nin 76ers'a dönüşü, bu yılın başlarında Charlotte Hornets'ta geçirdiği kısa bir dönemin ardından geldi. Veteran oyuncu, 23 Ocak 2024'te Terry Rozier karşılığında ilk tur draft hakkıyla birlikte Hornets'a takas edilmişti.



Hornets'la olan sözleşmesinden yalnızca birkaç hafta sonra çekilen Lowry'nin, 13 Şubat 2024'te sözleşme imzaladığı Philadelphia'ya dönüşünün yolu açılmış oldu.



Geçtiğimiz sezon Sixers'ta Lowry çok önemli bir rol oynadı ve maç başına 28,4 dakika süre alarak 8 sayı, 2,8 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakaladı.





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