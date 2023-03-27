Kvaratskhelia: 'İdolüm Ronaldo; Messi zirvede'

Napoli'nin önemli isimlerinden Khvicha Kvaratskhelia, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den hangisini idol olarak gördüğü sorusuna cevap verdi.



Gürcü yıldız, Ronaldo'yu idol olarak gördüğünü ancak Messi'nin zirvede olduğunu kaydetti. Kvaratskhelia, "Ronaldo'yu idolüm olduğu için daha çok seviyorum ama Messi zirvede" sözlerini kullandı.



Napoli forması altında bu sezon fırtına gibi esen 22 yaşındaki futbolcu, çıktığı 30 maçta 14 gol, 14 asistlik performans sergiledi.









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