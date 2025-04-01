Kupa derbisini 'hakem liginin lideri' yönetecek

Kupadaki dev derbinin hakemi olarak atanan Cihan Aydın, bu sezon Süper Lig'de 20 maç yöneterek en çok düdük çalan hakem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kupa derbisini 'hakem liginin lideri' yönetecek
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01 Nisan 2025 10:18
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sezon Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Slavko Vincic haricinde 25 hakeme görev verdi.

14 hakem 10 ve üzeri sayıda karşılaşma yönetirken kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray maçına atanan Cihan Aydın, 20 maçta düdük çalarak bu sezon Süper Lig'de en çok maç yöneten hakem oldu.

Aydın'ı, 19 maçla Zorbay Küçük izlerken Mehmet Türkmen ve Ali Şansalan 18, Oğuzhan Çakır 17 maçta görev yaptı.

AYDIN İLE KAYBETMİYORLAR

Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üçer karşılaşmasında görev yapan Cihan Aydın ile Sarı-Lacivertliler 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken Sarı-Kırmızılılar 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 
 
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