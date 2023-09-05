Chicago Bulls'un eski oyuncusu Toni Kukoc, eski takımının Michael Jordan'ın 1994 ve 1995'teki kısa süreli emekliliği sırasında iki NBA şampiyonluğu elde eden Hakeem Olajuwon'lı Houston Rockets'ı yenmiş olabileceğini söyledi.



Brandon "Scoop B" Robinson ile konuşan Kukoc, Bulls'un Rockets'a karşı bir Final serisi eşleşmesinde galip gelebileceğine olan güvenini dile getirdi.



Kukoc, Olajuwon'a övgüsünü esirgemeyerek, efsanevi oyuncuyu basketbol becerileri açısından tüm zamanların en iyi pivotu olarak niteledi.



Eski Bulls oyuncusu ayrıca Olajuwon'ın fiziği, hızı ve çok yönlülüğü ile yarattığı benzersiz kombinasyona karşı savunma yapmanın zorluğunu da kabul etti:



"Houston'ı eminim ki yenerdik, ama eşleşmelerimiz çok daha farklı olurdu. Bence biz dışarıda, onlar da içeride daha iyilerdi fakat Hakeem'e faul haklarını harcayabilecek çok sayıda oyuncumuz da vardı."



Kukoc, iki takımın birbirine zıt güçlü yönlerini ise "Onlar içerde daha iyiydi fakat bizim de şutörlerimiz vardı. Üçlükçülerimiz vardı. Onların da harika şutörleri vardı ama bizimki kadar değildi." ifadeleriyle vurguladı.



Jordan 1995'te emeklilikten dönmüş, ancak Bulls ekibi playoff yarı finalleri serisinde Orlando Magic'e elendi. Sonraki üç yılda Bulls üç şampiyonluk daha kazanmıştı.



