Küçük Alex, Felipe de Souza!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, oğlu Felipe'nin doğum gününde paylaşım yaptı. 10. yaşına giren Felipe'nin birçok görselinin bulunduğu paylaşımda ikilinin son halleri ise dikkat çekti. Fenerbahçeli taraftarlar Felipe için "Felipe, babasının adeta ikizi olmuş. Acilen altyapıya alınsın" yorumları yaptı

Haber; Haberturk
Küçük Alex, Felipe de Souza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2020 12:30
2004-05 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de 2012-13 sezonuna kadar top koşturan ve efsaneleşen Alex de Souza, çocuğu Felipe'nin doğum gününde fotoğraflarını paylaştı. 10. yaşına giren Felipe'nin birçok yaşından görsellerin bulunduğu paylaşımda ikilinin son halleri arasındaki benzerlik Türkiye'de bile gündeme oturdu!

Babası Alex'e bire bir benzeyen Felipe için "Küçük Alex olmuş" yorumları yapılırken Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli kulübün altyapısına alınması yönünde espriler yaptı.

Birkaç yıldır Brezilya'da son derece popüler olan futsal oynayan ve yeteneğiyle kendine hayran bırakan Felipe'nin gollerini zaman zaman Alex Instagram hesabından paylaşıyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için