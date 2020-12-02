Krasnodar, Avrupa Ligi için avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi E grubunda Krasnodar ile Rennes karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Krasnodar, Avrupa Ligi için avantajı kaptı
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02 Aralık 2020 22:48
Şampiyonlar Ligi E grubu 5. hafta mücadelesinde Krasnodar ile Rennes, Krasnodar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı.

Krasnodar'ın golü 71. dakikada Marcus Berg'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Krasnodar, gruptaki puanını 4'e yükseltti ve son maçlar öncesi 3. sıra için avantaj yakaladı. Rennes ise 5 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Grupta Chelsea ile Sevilla, 4. haftalar sonunda 10 puanla gruptan çıkmayı büyük oranda garantilemişti. 

Şampiyonlar Ligi'nde 6. maç haftasında Krasnodar, Chelsea deplasmanına gidecek. Rennes ise aynı haftada sahasında Sevilla ile karşılaşacak.



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