Kouyate'de son kararı Abdullah Avcı verecek

Dorukhan Toköz transferiyle orta sahasını güçlendiren Trabzonspor'da hedefteki isimlerden biri de Crystal Palace'taki Kouyate'ydi.



Stoper olan, ancak orta sahada da oynayabilen oyuncu için bu hafta sonunda yönetimle hoca arasındaki zirveden son kararın çıkacağı belirtildi.



Suudi Arabistan'dan da teklif alan Kouyate'nin menajeriyle geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, İstanbul'da masaya oturmuştu. Avcı, Kouyate'nin alınması halinde hem orta saha hem de stopere çok iyi bir alternatif yaratılacağı görüşünde.



AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR



Oyuncunun menajerine üst limitten teklif sunan Fırtına, kendi rakamlarını ilettikten sonra beklemeye koyuldu. Crystal Palace'ın ilk etapta 4,5 milyon euro istemesi transferin önünü tıkayan en önemli etken olarak görülüyor. Ancak yıldız ismin Crystal Palace'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.







