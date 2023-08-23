Kopenhag kazandı avantajı eline aldı

Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında deplasmanda Rakow Czestochowa'yı mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Kopenhag kazandı avantajı eline aldı
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22 Ağustos 2023 23:57
Son güncelleme 23 Ağustos 2023 00:03
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Kopenhag, Rakow Czestochowa deplasmanında 1-0 kazandı ve avantajı eline aldı.

Arcelor Mittal Park'da oynanan maçta Kopenhag'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Bogdan Racovitan (KK) kaydetti.

Kopenhag-Rakow Czestochowa play-off karşılaşmasının rövanşı 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

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