Konyaspor yeni sezon öncesi tam gaz hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor yeni sezon öncesi tam gaz hazırlanıyor
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01 Temmuz 2022 21:03
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

İkinci etap kamp hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelen Konyasporlu futbolcular, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çalıştı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, güne koşu ve ısınma ile başladı. Gruplar halinde 3'e 3 ve 4'e 4 pas çalışan futbolcular, çift kale maç yaptı.

Konyaspor, 2 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştireceği antrenmanlarla çalışmalarına devam edecek.

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