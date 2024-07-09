Konyaspor, Tunahan Taşçı ile imzaladı!

Konyaspor, gurbetçi oyuncu Muhammet Tunahan Taşçı ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Konyaspor, Tunahan Taşçı ile imzaladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2024 20:22
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Tunahan Taşçı ile 3 yıllık anlaştı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hollanda'da futbola başlayan, Türkiye 17 ve 19 yaş altı takımlarıyla Fortuna Sittard ve MVV Maastricht kulüplerinde forma giyen Tunahan Taşçı'yı renklerine bağladı.

Konyaspor Müzesi'ndeki imza törenine yeşil beyazlı kulübün futbol şube sorumlularından Erkut Çağlar Çelik katıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery