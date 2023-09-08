Konyaspor fırsat transferi arıyor

Avrupa'da 2023 yılı yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından tüm gözler Konyaspor yönetimine çevrildi. Bu yıl yaz transfer döneminde kaleci Paul Bernardoni, orta sahalar Yunus Mallı, Steven Nzonzi ve Alexandru Cicaldau, kanatlar Marlos Moreno, Louka Prip ve forvet Nelson Oliveira'yı kadrosuna katan yeşil-beyazlı kurmaylar, gözünü fırsat transferine dikti.



AVRUPA'DA SONA ERDİ



FIFA tarafından açıklanan yaz transfer dönemi, Avrupa kıtasında sona ermeye başladı. Futbolda gelişmiş ülkelerden olan İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Portekiz'de transfer dönemi sona erdi. Bu gelişmenin ardından da tüm gözler, Konyaspor yönetimine çevrildi.



Avrupa kıtasında transfer döneminin sona ermesi, yeşil-beyazlı kurmayları harekete geçirdi. Yaklaşık 7 Avrupa ülkesinde boşta kalan oyuncuları araştıran yönetim, takıma en kısa sürede uyum sağlayabilecek uygun maliyetli isimleri transfer edecek.



BÖLGE SINIRLAMASI YOK



Konyaspor yönetimi, fırsat transferinde bölge aramayacak. Yeşil-beyazlı kurmaylar kariyerli oyuncularda maaş, genç oyuncularda ise geleceğe yönelik kendisini geliştirebilme portföyüne bakacak. (Yeni Konya)



