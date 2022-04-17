Konyaspor evinde şov yaptı

Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yi 4-1 yendi.

Haber; Sporx.com
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Konyaspor evinde şov yaptı
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17 Nisan 2022 15:28
Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Konyaspor ile Erol Bulut'un ekibi Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 4-1'lik skorla kazandı. Konyaspor, 32. dakikada Endri Çekici'nin golüyle öne geçerken, Gaziantep'te Doğan Erdoğan, 39. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Konyaspor, 43'te Ahmed Hassan ile farkı ikiye çıkardı. 56'da Amir Hadziahmetovic skoru 3-0'a taşıdı.  87'de Muhammet Demir, Gaziantep'in tek golünü atarken, 90+4'te Konrad Michalak skoru ilan etti.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 61 yaparak, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Gaziantep FK ise 41 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Malatyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Göztepe'yi konuk edecek.

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