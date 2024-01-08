Konyaspor'da Deniz Ertaş alkış aldı

Konyaspor'da kalede 18 yaşındaki Deniz Ertaş forma giydi. Genç file bekçisi, kariyerinin ilk maçına çıkarken, 3 gol yemesine rağmen kritik kurtarışlar yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'da Deniz Ertaş alkış aldı
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08 Ocak 2024 12:31
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'a konuk olan Konyaspor'da 2 futbolcu karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi. Alacakları nedeniyle Yeşil-Beyazlı kulübe 2. kez ihtarname gönderen Sokol Cikalleshi ve Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Konyaspor Yönetimi tarafından Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı. Hal böyle olunca Yeşil-Beyazlı ekipte kaleye Deniz Ertaş geçti.

Daha önce kulübün altyapısında forma giyen 18 yaşındaki eldiven, tarihi bir gece yaşadı. Deniz, kariyerinin ilk maçında unutulmaz bir performans sergiledi. Özellikle ilk devrede; Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay gibi yıldızlara geçit vermeyen Deniz, ikinci devrede de performansını sürdürdü.

ALKIŞ ALDI

Ancak genç file bekçisi, ikinci 45'te gelen gollere engel olamadı. 18 yaşındaki kaleci, her şeye rağmen gösterdiği performans ile alkış aldı. Deniz, olası bir farkın önüne geçerek, ilk maçında gelecek adına harika sinyaller verdi. Deniz, 90 dakika boyunca tam 7 isabetli kurtarışa imza attı.

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