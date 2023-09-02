Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Konyaspor oldu.



Ousseynou Ba, Başakşehir'de 43. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibinin bir kişi eksik kalmasını iyi değerlendiren Konyaspor, 53. dakikada Sokol Cikalleshi'nin attığı golle galibiyete ulaştı.



Konyaspor, Başakşehir'i ilk kez deplasmanda mağlup ederek büyük bir sevinç yaşadı.



2021-2022 sezonuna Aykut Kocaman ile başlayan ve ilk 3 maçını kaybeden Başakşehir, daha sonra göreve Emre Belözoğlu'nu getirdi. Emre Belözoğlu da 2023-2024 sezonuna 3 maçlık mağlubiyetle başladı.



Bu galibiyetin ardından Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor puanını 8'e yükseltti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir üç maçta henüz puan alamadı.



Süper Lig'de milli aranın ardından Başakşehir, İstanbulspor'a konuk olacak. Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



11. dakikada Ömer Ali Şahiner'in uzun pasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Piatek'in vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Bernardoni topu çıkartarak gole izin vermedi.

20. dakikada ceza sahası önünden serbest atış kullanan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Bernardoni topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

30. dakikada Piatek'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top az farkla üstten dışarı gitti.

43. dakikada gelişen RAMS Başakşehir atağında ceza sahasında Ahmet Oğuz'un ters vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

53. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Michalak'ın soldan pasında ceza sahasında Guilherme ile verkaç yaparak kale sahasının sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

69. dakikada sağdan ceza sahasına giren Michalak'ın şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu yumrukladı. Penaltı noktasına yakın bölgeden Cikalleshi'nin röveşata vuruşunda ise meşin yuvarlak üst direkten döndü.



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ba, Cemali Sertel, Abeid (Dk. 62 Keny), Berkay Özcan (Dk. 90+1 Emirhan İlkhan), Deniz Türüç (Dk. 46 Lima), Figueiredo (Dk. 90+1 Efecan Barlık), Serdar Gürler, Piatek (Dk. 63 Pelkas)

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Paz (Dk. 75 Nzonzi), Cicaldau (Dk. 62 Yunus Mallı), Muric (Dk. 62 Moreno), Michalak (Dk. 75 Andreasen), Cikalleshi

Gol: Dk. 53 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 43 Ba (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 13 Ahmet Oğuz, Dk. 72 Paz (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 37 Berkay Özcan, Dk. 40 Deniz Türüç, Dk. 64 Pelkas (RAMS Başakşehir)



