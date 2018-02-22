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Konyaspor 3 eksikle Akhisar karşısında

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisar maçının hazırlıklarını tamamladı. Konyaspor Akhisar deplasmanından galibiyetle dönerek ligdeki çıkışını devam ettirmek ve ligde kalmak istiyor.

Kaynak: AA
Konyaspor 3 eksikle Akhisar karşısında
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22 Şubat 2018 13:31
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Cuma akşamı deplasmanda yapacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 6'ya 2 açma ve germe çalıştı. Yeşil-beyazlılar, daha sonra Akhisarspor maçının taktik çalışmasını yaptı.

Konya ekibinde sarı kart cezalısı Petar Filipovic, yarınki maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Ferhat Öztorun ve Mustapha Yatabare'nin kadroya dahil edilmeyeceği öğrenildi.

Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor maçı, yarın saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda yapılacak.

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