Konyaaltı Belediyespor evinde seriyi eşitledi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi dördüncü maçında Konyaaltı Belediyespor, konuk ettiği Kastamonu Belediyespor'u 33-31 yendi ve seriyi 2-2!ye getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaaltı Belediyespor evinde seriyi eşitledi
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07 Haziran 2023 18:20
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi dördüncü maçında Konyaaltı Belediyespor, konuk ettiği Kastamonu Belediyespor'u 33-31 mağlup etti.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 19-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kıyasıya mücadelenin olduğu ve TRT Yıldız Spor kanalından canlı yayımlanan maç, Konyaaltı Belediyespor'un 33-31 galibiyetiyle sona erdi.

Antalya ekibi, bu sonuçla seride skoru 2-2'ye getirdi.

Kastamonu Belediyespor, play-off serisinin ilk mücadelesini Antalya'da 34-33, Kastamonu'da oynanan ikinci karşılaşmayı 32-30'luk skorla kazanmış, Konyaaltı Belediyespor da Kastamonu'daki üçüncü maçtan 33-32 üstün ayrılarak seriyi 2-1'e getirmişti.

Şampiyon takımın belirleneceği son maç, 10 Haziran Cumartesi günü Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapılacak.

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