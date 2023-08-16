Komphela'dan eski hocası Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı

Bir dönem Gaziantepspor forması giyen Güney Afrikalı eski futbolcu ve teknik direktör Steve Komphela, Özberk'in vefatına çok üzüldüğünü belirtti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Komphela'dan eski hocası Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2023 15:12
Gaziantepsor'da 1993-1996 yıllarında forma giyen Güney Afrikalı eski futbolcu Steve Komphela, dün hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk'in vefatına çok üzüldüğünü bildirdi.

Güney Afrika Süper Ligi ekiplerinden Moroka Swallows'un teknik direktörlüğünü yapan Komphela, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özberk'in kendisi için çok özel bir antrenör olduğunu ve Gaziantep'te onunla çok güzel hatıraları bulunduğunu söyledi.

Özberk'in vefatı haberini aldığında gözlerinin dolduğunu kaydeden 56 yaşındaki teknik direktör, "Çok büyük bir kayıp. Huzur içinde yatsın. Yaptığı büyük işler hep hatırlansın. Allah ruhunu şad etsin." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery