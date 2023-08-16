Komphela'dan eski hocası Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı

Gaziantepsor'da 1993-1996 yıllarında forma giyen Güney Afrikalı eski futbolcu Steve Komphela, dün hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk'in vefatına çok üzüldüğünü bildirdi.



Güney Afrika Süper Ligi ekiplerinden Moroka Swallows'un teknik direktörlüğünü yapan Komphela, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özberk'in kendisi için çok özel bir antrenör olduğunu ve Gaziantep'te onunla çok güzel hatıraları bulunduğunu söyledi.



Özberk'in vefatı haberini aldığında gözlerinin dolduğunu kaydeden 56 yaşındaki teknik direktör, "Çok büyük bir kayıp. Huzur içinde yatsın. Yaptığı büyük işler hep hatırlansın. Allah ruhunu şad etsin." ifadelerini kullandı.



