Kokoskov: 'Performansı 40 dakikaya yayamadık'

Fenerbahçe Başantrenörü Igor Kokoskov, Valencia Basket karşısında alınan mağlubiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Kokoskov maç sonu sözlerinde; "Öncelikle Valencia'yı galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Şansımız vardı. İlk yarıda ve ikinci yarıda iki farklı takım izledik. Birçok maçta da gördüğümüz gibi. 40 dakika boyunca aynı verimliliğimize devam edemedik. Çok iyi oynadığımız, sert oynadığımız bir tane maç çok net söyleyemiyorum. Efor genelde bu akşamki gibiydi, sert oynadık ama kazanmak için akıllı oynamak gerekiyor ve sürekli oynamak gerekiyor. Üçüncü çeyrekte baskıyı kaldıramadık. Aynı seviyede maç planına uyarak uzun süre oynamak gerekir ama mümkün olmadı. Prepelic maçı değiştiren oyuncu oldu. Çok değerli 13 sayı attı, çok da iyi tanıdığım bir oyuncu. Ağızımızda acı bir tat olmalı. Rakibi biliyorduk. Nasıl oynamaları gerektiğini de biliyorduk ama 40 dakika boyunca aynı performansı gösteremedik." dedi.



