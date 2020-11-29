Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2020 16:04
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu, teknik ekip ve personele dün uygulanan Kovid-19 testlerinde 4 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Oyuncuların tedavi, takip ve izolasyon süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlı ekipte önceki gün de 5 futbolcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için