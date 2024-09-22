Kocaelispor kötü gidişe 2 golle son verdi!

Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti.

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Kocaelispor kötü gidişe 2 golle son verdi!
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22 Eylül 2024 20:59
Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Mesut Can Tunalı, 90. dakikada Furkan Gedik kaydetti.

Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri ligde 2 maç sonra kazandı ve ligde galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Çorum FK ise 4 maç sonra mağlup oldu.

Çorum FK'de Avounou, 90+2. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Kocaelispor puanını 12'ye çıkardı. Çorum FK ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Çorum FK, Adanaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor ise Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

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