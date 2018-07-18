Kobe merakta: "Lakers, Tatum'ı neden draft etmemiş?"

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Kobe Bryant, hücum oyunlarının benzerliklerini gördükten sonra, Los Angeles Lakers'ın önceki yaz Jayson Tatum'ı neden draft etmediğini sordu.Yıllarca Kobe Bryant'ı idol alan Tatum, kısa bir süre önce Black Mamba ile çalışma fırsatı bulmuştu.Boston Celtics, kendisini geçtiğimiz sene 3. sırada seçmişti. 76ers ve Lakers, geçen yılki draftta ilk iki sırada seçim yapmıştı ve sırasıyla Markelle Fultz ve Lonzo Ball'u seçmişlerdi.Şu anda, üç oyuncu arasında en parlak geleceğe sahip olarak gözüken Tatum için, Lakers efsanesi Kobe Bryant da aynı düşüncelere sahip gibi duruyor.Antrenör Drew Hanlen,ifadelerini kullandı.