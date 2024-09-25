"Knicks, Robinson'ın yokluğunda Richards'ı radarına aldı" iddiası

New York Knicks'in bu yaz Charlotte Hornets pivotu Nick Richards'ı "radarına aldığı" bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Knicks, Robinson'ın yokluğunda Richards'ı radarına aldı' iddiası
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25 Eylül 2024 14:19
New York Knicks'in bu yaz Charlotte Hornets pivotu Nick Richards'ı "radarına aldığı" bildirildi.

The Athletic'ten James L. Edwards III, pivot Mitchell Robinson'ın sol ayak bileğinden geçirdiği ameliyattan sonra sezonun ilk iki ayını kaçırabileceğine dair haberlerin ardından, Knicks'in yapabileceği üç tahmini pivot takasını incelediği bir makale paylaştı.

Edwards, farazi takasında Knicks'in Miles McBride ve Keita Bates-Diop'ı Richards ve gelecekteki ikinci tur seçimi karşılığında Hornets'a göndermesini önerdi:

"Lig kaynaklarının The Athletic'e Knicks'in bu yaz radarında yer verdiğini söyledikleri Richards, iyi bir motora sahip fiziksel bir oyuncu. Ayrıca iyi ribaund alıyor ve potada yıkıcı olabiliyor. Ancak McBride bu anlaşmadaki en iyi oyuncu olduğu için, ben Knicks yönetiminde olsaydım, bir ihtiyacı karşılıyor olsa bile bu takası yapmaktan kaçınırdım."

26 yaşındaki Richards, dört yıllık kariyerinin tamamını Hornets ile oynamış ve geçtiğimiz sezon 67 maçta ortalama 9,7 sayı, 8,0 ribaund ve 1,1 blok ile oynamıştı.

Richards'ın ayrıca, 2026'da serbest oyuncu dönemine girmeden önce önümüzdeki iki sezonda her biri için 5 milyon dolar alacağı oldukça cep dostu bir sözleşmesi bulunuyor.

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