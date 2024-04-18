Golden State Warriors forveti Klay Thompson'ın serbest oyuncu pazarını keşfetmeye hazırlandığı iddia edildi.



Thompson'ın yaklaşmakta olan serbest oyuncu dönemi, aralarında Orlando Magic ve Dallas Mavericks'in de bulunduğu birçok NBA takımının ilgisini uyandırarak, tecrübeli oyuncu için potansiyel olarak yeni bir sayfa açılabileceğinin sinyallerini verdi.



Warriors'ın hayal kırıklığı yaratan play-in turnuvası mağlubiyetinin ardından Thompson'ın geleceğine ilişkin spekülasyonlar yoğunlaştı ve kimileri kendisinin Golden State'in dışındaki fırsatları keşfetmeye açık olduğunu öne sürdü.



The Athletic'ten Shams Charania, Thompson'ın düşüncelerine ışık tutarak kendisinin piyasa değerini ve serbest oyuncu dönemindeki alternatif hedeflerini değerlendirme konusundaki istekliliğine değindi:



"Klay Thompson serbest oyuncu döneminde kendi piyasasını görmeye çok açık… Eğer Steph Curry'yi, Draymond Green'i ve diğerlerini arayıp ayrılacağını söylediği başka bir yer bulursa, bu hayatında vermesi gereken en zor karar olacak."



Sezon sonunda Sacramento Kings'e karşı alınan mağlubiyetin ardından başantrenör Steve Kerr, takımın Thompson'ı kadroda tutmaya "oldukça istekli" olduğunu söylemiş ve benzer düşünceler Curry ve Green tarafından da dile getirilmişti.





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