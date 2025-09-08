Kislyak için Beşiktaş'tan 30 milyon euro'luk talep!

CSKA Moskova, Beşiktaş'ın gündemine gelen Matvey Kislyak'ın bonservisini belirledi.
Rusya'dan Sport 24'te yer alan habere göre, Rus ekibi, Beşiktaş'ın ilgilendiği 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için 30 milyon euro talep ediyor.
CSKA Moskova'da bu sezon 11 maçta süre bulan genç orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Rus temsilcisi CSKA Moskova ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden Kislyak'ın, güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
