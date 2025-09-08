08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
0-131'
08 Eylül
Malavi-Liberya
0-132'
08 Eylül
Uganda-Somali
1-033'
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Kislyak için Beşiktaş'tan 30 milyon euro'luk talep!

CSKA Moskova, Beşiktaş'ın ilgilendiği Matvey Kislyak için 30 milyon euro talep ediyor.

calendar 08 Eylül 2025 19:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kislyak için Beşiktaş'tan 30 milyon euro'luk talep!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

CSKA Moskova, Beşiktaş'ın gündemine gelen Matvey Kislyak'ın bonservisini belirledi.

Rusya'dan Sport 24'te yer alan habere göre, Rus ekibi, Beşiktaş'ın ilgilendiği 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için 30 milyon euro talep ediyor.

CSKA Moskova'da bu sezon 11 maçta süre bulan genç orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Rus temsilcisi CSKA Moskova ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden Kislyak'ın, güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
